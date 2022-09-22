SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: TOKİ’de erken ödemeye yüzde 25 indirim! | Video
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Son dakika haberi: Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin ardından yeni indirim kampanyası geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha önce TOKİ’den konut ve işyeri alan ve tapusunu hemen teslim almak isteyenlere müjdeyi verdi. TOKİ indirim kampanyası belli oldu! İşte detaylar..