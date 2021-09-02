SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Yeni bir Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık"
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Son dakika haberleri... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık" dedi.