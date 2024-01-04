Sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? Engelli maaşı, 65 yaş, evde bakım aylıkları ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve kronik hastalara ödenen aylıkların ne kadar olacağı netleşti. 2024 asgari ücretin belirlenmesinden sonra engelli ve yaşlı bakım aylıklarına da zam geldi. Peki, 2024 yılı sosyal yardım ödemeleri ne kadar oldu? İşte 2024 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, kronik hasta aylıkları güncel tablosu.