TOKİ arsa başvuruları devam ediyor! TOKİ arsa yerleri listesi, fiyatları, ödeme planı | Video

'İlk Evim İlk İş Yerim'de 1 milyon konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurular başladı. 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz vatandaşlara sunuluyor. Başvuru sürecinin ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. İşte yüzyılın projesinin detayları.