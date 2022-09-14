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Yenilenebilir enerji cenneti Türkiye

Yenilenebilir enerji cenneti Türkiye

14.09.2022 | 09:51

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Dünyada yaşanan enerji krizi Türkiye’ye uğramadı. Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, “Rusya-Ukrayna krizinden dolayı Avrupa’nın içine düştüğü sıkıntılar Türkiye’yi avantajlı hale getirdi. Biz Avrupa’ya göre güneş ve rüzgâr cennetiyiz” dedi.

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APara'da yayınlanan KOBİ platformu programında uluslararası arenada yaşanan enerji krizi ve İSTOÇ'un hacmi ve ekosistemi masaya yatırıldı. Bora Balar'ın sunduğu programa katılan Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, dünyadaki enerji krizine rağmen Türkiye'nin bundan etkilenmediğini, İSTOÇDER Başkanı Ahmet Acar ise İstanbul'un ihracatının yüzde 8'inin İSTOÇ'dan çıktığını kaydetti.

GÜNEŞ VE RÜZGÂR CENNETİYİZ
Uluslararası arenada olan gelişmelerden kaynaklı olarak önümüzdeki günlerde kendi kendine yeten; enerjisini kendi üretebilen fabrikaların çok ciddi avantajlar elde edeceğini belirten Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, "Yenilenebilir enerjilere dönüştürebildiğimiz; yenilenebilir enerjileri üretime aktarabildiğimiz oranda uluslararası arenada rekabet şansımız ve ülkemize sağladığımız katma değerler yükselecek. RusyaUkrayna krizinden dolayı Avrupa'nın içine düştüğü sıkıntılar Türkiye'yi avantajlı hale getirdi. Biz Avrupa'ya göre güneş ve rüzgâr cennetiyiz. Yenilenebilir enerji noktasında biz çok avantajlı noktadayız. Sürdürülebilir her üretim için yenilenebilir enerji çok çok önemli. Bu doğrultuda yatırımlarımız artırılmalı" diye konuştu.

ATIKLAR ÇOK KIYMETLİ
Evsel, hayvansal, orman ve ömrünü tüketmiş lastik atıklarının çok kıymetli birer enerji üretim hammaddesi olduğunun altını çizen Deryal, bu atıkları değerlendirmede şu an Türkiye'nin istedikleri noktaya gelebilmiş olmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle yenilenebilir enerjide Avrupa, bizim kadar güneşe sahip olmamasına rağmen üretimlerini bizden fazla yenilenebilir enerjiden karşılayabiliyor. Elimizdeki imkânları hızlı ve planlı olarak kullanabilirsek ülkemiz büyük avantajlar elde edecektir. Atıkların dönüştürülmesiyle ilgili mutlaka yatırımlar yapılıp, enerjiye dönüştürülmede kaynak olarak kullanılmaya bir an önce başlanmalı."

İSTANBUL İHRACATININ YÜZDE 8'İ İSTOÇ'TAN
İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER)'in Başkanı Ahmet Acar İSTOÇ'un hacmini ve ekosistemini anlattı. Acar, İSTOÇ'un Avrupa'nın en büyük, dünyanın -Çin'in Yiwu kentindeki ticaret merkezinden sonra- en büyük ticaret merkezi olduğunu söyledi. Acar, "Türkiye, pandemide tedarik zincirinin kırılmasıyla Avrupa'nın tedarik merkezi oldu. Tabi İSTOÇ'ta bundan faydasını alanlardan. 10 yıl öncesine gittiğimizde, İSTOÇ ağırlıklı olarak ihracatın zayıf olduğu ithal ürünlerin satıldığı bir Pazar halindeydi. Günümüzde ise şu anda yüzde 70-80 iç pazarda yerli ürünler var. İthal ürünler ise yüzde 15-20 var. İstanbul ihracatının yüzde 8'ine İSTOÇ katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

AVRUPA VE ORTADOĞU KOBİLERİ GELİYOR
Acar, İSTOÇ'un ihracatının Avrupa ve Orta Doğu'ya çok yüksek seviyelerde olduğunu kaydetti. Acar sözlerini şöyle tamamladı: "İSTOÇ'un 42 meslek komitesinin her biri ihracat şampiyonu. İhracata baktığımız zaman otomotivden aşağıya doğru indiğimizde 25 ihracat şampiyonu meslek grubu İSTOÇ'da hazır durumda şu anda. 17-21 İSTOÇ Fast adını koyduğumuz Ekim ayında başlayacak festivalde yaklaşık 15 bin İstanbul, Avrupa ve Orta Doğu Kobilerini buraya davet edip, birebir görüşmeler hazırlıyoruz."

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