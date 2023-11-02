Video Ekonomi Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı | Video
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı | Video

Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı | Video

02.11.2023 | 11:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu.

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