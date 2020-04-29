Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm sezon finali tek parça izle yeni bölüm full izle | Video

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölümü ile 28 Nisan Salı akşamı sezon finali yaptı. Sevilen dizinin sezon finalinde, Feyyaz'ın sonunun gelmesi ve Hızır'ın dostlarının ihanetiyle masadan gönderilmesi damga vurdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali sonrası diziyi ekranları başında izleyemeyenler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. sezon finali tek parça izle EDHO son bölüm izle

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

SEZON FİNALİ TEK PARÇA İZLE (ATV)