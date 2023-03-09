Aile 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Aslan, Devin'in babasıyla tanışıyor! | Video

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Aile dizisi 1. bölümüyle ekranlara merhaba dedi. Oldukça beğenilen dizinin 2. bölümü şimdiden merak edilmeye başlandı. Aile dizisinin 2. bölüm yeni fragmanı yayınlandı. Peki Aile dizisinin konusu nedir? Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Farklı dünyaların insanları oldukları çok açıktır. Ancak ortak ‘yara’larını keşfetmeleri uzun sürmez; Aileleri.