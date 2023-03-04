ATV'nin yeni dizisi Başım Belada'nın ilk tanıtımı yayınlandı! | Video
atv’nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Başım Belada’nın birinci bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Başım Belada için geri sayım başladı.
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