ATV'nin yeni dizisi Gül Masalı yakında başlıyor! İlk tanıtımı yayınlandı | Video

atv ekranlarında yepyeni bir dizi başlıyor: Gül Masalı! Çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'da devam edecek olan dizide Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Ayşenil Şamlıoğlu, Suat Sungur ve Sait Genay gibi birbirinden başarılı duayen isimler rol alıyor. Dizi, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın hikayesini anlatıyor.