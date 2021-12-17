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OTOMATİK OYNAT
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Aziz 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 17.12.2021 | 14:25
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Sadakatsiz 43. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 15.12.2021 | 13:55
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Masumlar Apartmanı 51. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 14.12.2021 | 13:58
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Destan 4. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı! Destan'da intikam vakti... 08.12.2021 | 11:25
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Kardeşlerim 31. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! Aşk itirafı... 04.12.2021 | 12:21
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Kaderimin Oyunu 2. fragmanı yayınlandı | Video 03.12.2021 | 14:26
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Bir Zamanlar Çukurova 115. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 02.12.2021 | 15:53
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Camdaki Kız 22. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 02.12.2021 | 15:41
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Kuruluş Osman 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01.12.2021 | 12:42
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Destan 2. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Biz köle değiliz!" 24.11.2021 | 13:30
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Kuruluş Osman 72. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! "Ey Rabbim…" 23.11.2021 | 12:18
Aziz'in yedinci bölümünde neler olacak? Yaşanan tüm olayların ardından Efnan’ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre’in yanında bulur. Bu sırada Pierre’in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz’in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba’nın sevgisini sınamak için ona Aziz’le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken, Maksude’nin eline geçen bir mektup, Aziz’i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.