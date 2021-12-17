Video Fragman Aziz 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Aziz 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Aziz 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

17.12.2021 | 14:25

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OTOMATİK OYNAT

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Aziz'in yedinci bölümünde neler olacak? Yaşanan tüm olayların ardından Efnan’ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre’in yanında bulur. Bu sırada Pierre’in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz’in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba’nın sevgisini sınamak için ona Aziz’le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken, Maksude’nin eline geçen bir mektup, Aziz’i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

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