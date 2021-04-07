Video Fragman Kuruluş Osman 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
07.04.2021 | 14:07

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Kuruluş Osman. 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Kuruluş Osman son bölüm fragmanı.

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