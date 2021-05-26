Video Fragman Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video
26.05.2021 | 14:01

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OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 00:50
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Kuruluş Osman... 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı.

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