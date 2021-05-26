Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
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Maraşlı 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 24.05.2021 | 15:17
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Çukur 129. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 24.05.2021 | 14:47
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Uyanış Büyük Selçuklu 33. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 24.05.2021 | 14:13
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Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 21.05.2021 | 14:06
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı | Video 15.05.2021 | 13:45
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Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 14.05.2021 | 15:02
Kuruluş Osman... 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı.