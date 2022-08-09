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Masterchef Türkiye 35. bölüm fragmanı "Mücadele devam ediyor!" | Video 09.08.2022 | 10:14
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Kara Tahta 13. bölüm full izle! TRT1 Kara Tahta son bölüm tek parça izle! 14.07.2022 | 11:20
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İçimizdeki Ateş 1. Bölüm İlk Fragmanı yayınlandı izle! 22.06.2022 | 10:35
Ekranların heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?