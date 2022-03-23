Survivor 57. bölümde olay! Hikmet, duvarı koçbaşı yerine Evrim'le kırdı! İşte çok konuşulan o anlar | Video
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Survivor All Star 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda gönüllüler takımında mücadele eden Hikmet'in dokunulmazlık oyunu sırasında koçbaşı yerine sert bir şekilde Evrim'i fırlatması sosyal medyada gündem oldu. Survivor eleme gecesinde neler olacak? İzleyenler bu akşamı merakla beklemeye başladı. İşte Survivor son bölüm fragmanı.