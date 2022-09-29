Yalı Çapkını 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Masallardaki gibi bir evlilik olmayacak" | Video

Star TV’nin yeni dizisi Yalı Çapkını yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını 2. Bölüm 2. fragmanı ile gündemdeki yerini aldı. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 2. Bölüm 2. fragmanı..