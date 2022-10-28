Yalı Çapkını 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yalancısın sen!" | Video

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Son bölümü heyecanla izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Yalı Çapkını 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Yalı Çapkını 6. Bölüm Fragmanı..