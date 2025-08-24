Video Gözleri KaraDeniz Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi!

Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video

24.08.2025 | 12:55

Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz’in büyüleyici doğasından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)’in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! Gözleri KaraDeniz atv’de başlıyor | Video 01:02
Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video 24.08.2025 | 12:55
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle! 01:00
Gözleri KaraDeniz 1. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı izle! 30.07.2025 | 12:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY