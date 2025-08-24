Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi! "Gözleri KaraDeniz" atv'de başlıyor | Video

Altan Dönmez ve Orkun Çatak’ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz’in büyüleyici doğasından İstanbul’un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)’in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.