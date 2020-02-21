2 terörist daha PKK'dan kaçtı...Ailelerine kavuştu | Video

PKK tarafından 5 yıl önce dağa kaçırılan Ö.Ç Diyarbakır HDP İl Binası önündeki evlat nöbetinden etkilendi. Güvenlik güçlerinin çalışması sayesinde PKK'nın Suriye'deki kampından kaçan 2 terörist Batman'da teslim oldu. Haber verilmesi üzerine Ö.Ç'nin anne-babası Batman Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Aile bir süre sonra evlatlarıyla buluştu, hasret giderdi.