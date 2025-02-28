Video Haber 28 yıl önce bugün neler yaşandı? | Video
28 yıl önce bugün neler yaşandı? | Video

28 yıl önce bugün neler yaşandı? | Video

28.02.2025 | 10:51

Türkiye siyasetinde derin izler bırakan 28 Şubat’ın üzerinden tam 28 yıl geçti. Peki, "post-modern darbe" olarak anılan bu sürecin temelleri nasıl atıldı?

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