29 Mayıs - 4 Haziran illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum... | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapltığı paylaşım ile 29 Mayıs - 4 Haziran tarihlerine ilişkin haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.