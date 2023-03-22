6'lı koalisyonda HDP krizi! İyi Parti'de toplu istifalar olabilir | Video

Seçime günler kala 6'lı koalisyonda krizler devam ediyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu kazanamaz diyerek masayı devirmiş ancak 1 gün sonra geri gelmişti. Masada yaşanan bu ilk kriz şimdi de HDP ile devam ediyor. A Haber'de açıklamalarda bulunan Emin Pazarcı, özellikle İyi Parti tabanının bu ortaklıktan rahatsız olduğunu ve teşkilatlarda toplu istifaların yaşanabileceğini dile getirdi.