Video Haber 6'lı masadaki adaylık komedisinde yeni perde! Babacan'dan flaş çıkış: İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapattı | Video
6'lı masadaki adaylık komedisinde yeni perde! Babacan'dan flaş çıkış: İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapattı | Video

6'lı masadaki adaylık komedisinde yeni perde! Babacan'dan flaş çıkış: İmamoğlu ve Yavaş'a kapıları kapattı | Video

13.01.2023 | 18:33

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cuhurbaşkanı adayının altılı masa içinden çıkması gerektiğini söyleyerek adaylık konusunda adı sıklıkla geçen İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a kapıları kapattı. Kendisinin adaylığı hakkında da değerlendirme yapan Babacan, "Altılı masa, benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim, hem de en iyi şekilde yönetirim" dedi.

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