7 yaşındaki İkranur neden öldü? Ölümüyle ilgili yeni bulgular var mı? | Video

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde Cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha da haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin canlı bedenine geçtiğimiz günlerde dere yatağında ulaşılmıştı. Tüm Türkiye'nin yüreklerini dağlayan olayda soruşturma devam ediyor. Peki kayıp İkranur'a ne oldu? İkranur neden öldü? İşte yeni detaylar...