Video Haber A Haber Togg'u test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank direksiyona geçti | Video
A Haber Togg'u test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank direksiyona geçti | Video

A Haber Togg'u test etti! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank direksiyona geçti | Video

30.10.2022 | 11:26

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A Haber ekibi, banttan ilk inen yerli otomobil Togg ile sürüş deneyimi yaşadı. Direksiyonda ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vardı. Bakan Varank, "C segment bir araçtan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler.

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