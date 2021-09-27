A Haber'e itibar suikastının altından onlar çıktı! Mansur Yavaş'ın trollerinin oyunu ifşa oldu | Video

ABB Başkanı Mansur Yavaş’a çalıştığını iddia ettiği troll yapılanmasının başındaki iki sosyal medya hesabını ifşa eden Medya Adamı, bu iki ismin Ahaber hakkında montaj capsler hazırlayarak sosyal medyada servis ettiklerini ileri sürdü. Bu montaj capslere bakıldığında ise Ahaber’i küçük düşürücü ve itibarını zedeleyici bir şekilde hazırlandığı görülüyor.