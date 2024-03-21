Video Haber ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan’da
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan’da

20.03.2024 | 23:54

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a geldi.

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