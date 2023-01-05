ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi 6. tura kaldı | Video

ABD Temsilciler Meclisi’nin yeni Başkanını belirlemek üzere dün başlayan seçimlerdeki kriz derinleşiyor. ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nde devam eden başkanlık seçimlerinde 5. turda da sonuç çıkmadı. Seçimde öne çıkan isim olan ve Demokratlar tarafından desteklenen Hakeem Jeffries 5. turdaki oylamada 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy 201 ve diğer Cumhuriyetçi aday Byron Donalds 20 oy aldı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi’nde yeni başkanın belirlenmesi için 6. turda oy verme işlemi başladı.