Video Haber Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Mağdur kadın ve çocukların beyanları somut delil niteliğindedir | Video

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Mağdur kadın ve çocukların beyanları somut delil niteliğindedir | Video

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Mağdur kadın ve çocukların beyanları somut delil niteliğindedir | Video
10.07.2021 | 00:40

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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Yargı Reformu kapsamında 4. Yargı Paketinde yapılan değişiklikleri değerlendirdi. Çekin, suç mağduru kadın ve çocuklarının ifadelerinin ‘somut delil’ kabul edildiğini belirterek, “Adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri, ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir” dedi.

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