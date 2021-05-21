Video Haber Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon!

Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon!

Adana'da DEAŞ'lı teröristler için kadın kaçıran şebekeye operasyon!
21.05.2021 | 11:35

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Adana'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ali Ç.'nin, Suriye'de işgal ettikleri köylerde kaçırılan kadınlar ile DEAŞ'lı teröristlere sözde 'Cihad Nikahı' kıydığı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında kalan kadınlara göndermek için para topladığı, polise yakalanmamak için de seyyar tezgahta tantuni sattığı ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, 19 Mayıs çarşamba günü şüphelilerinin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.


YAKALANMAMAK İÇİN SEYYAR SATICILIK YAPMIŞ
Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Ç.?nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı' grubu üyesi olduğu, polis tarafından tespit edilmemek için seyyar tezgahta tantuni satarak kamufle olduğu belirlendi. Ayrıca Ali Ç.?nin, Suriye'de işgal ettikleri köylerde kaçırdıkları kadınlar ile DEAŞ'lı teröristlere sözde 'Cihad Nikahı' kıydığı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında kalan kadınlara göndermek için para topladığı, 3 oğlunun DEAŞ saflarında savaşırken öldüğü bildirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Ali Ö.'nün ise sosyal medya üzerinden El-Kaide adına para topladığı ve bu paraları örgüte yolladığı saptandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç. ile Mehmet Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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