Afyon Valisi Yiğitbaşı, traktör sürücülerine reflektör dağıttı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sürücüleri bilgilendirmeye devam ediyor. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, jandarma ekipleriyle birlikte traktörlerin gece/gündüz görünürlüğünü arttırmak amacıyla “Reflektör Tak Görünür Ol” faaliyeti kapsamında reflektör dağıtımı yaptı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
Afyon Valisi Yiğitbaşı, traktör sürücülerine reflektör dağıttı 02.10.2024 | 17:39
13:28
Katil İsrail'in 'Teröristan' planı | VİDEO HABER 02.10.2024 | 16:02
00:08
Adliye saldırısına ilişkin dava görülmeye başladı 02.10.2024 | 15:39
09:48
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da konuştu 02.10.2024 | 14:21
01:01
FETÖ’nün Gaybubet evlerine şafak baskını 02.10.2024 | 14:18
09:52
04:33
Adana'da gençler TEKNOFEST'e akın etti 02.10.2024 | 13:27
00:43
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin sahillerinden görüldü 02.10.2024 | 10:28
01:23
Adana'da açılıştan saatler önce TEKNOFEST yoğunluğu 02.10.2024 | 10:22
01:07
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı 02.10.2024 | 10:11
00:38
00:49
00:15
Şanlıurfa’da otomobil tahliye kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 01.10.2024 | 23:53
06:55
Füze saldırısının en sıcak anları A Haber'de! 01.10.2024 | 23:11
06:03
İran füzeleri Tel Aviv semalarında! 01.10.2024 | 19:58
18:44
05:26
44:44
19:47
Lübnan’da İsrail işgali! İşte katliam tankları | VİDEO HABER 01.10.2024 | 12:28
41:12
MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar 01.10.2024 | 11:26