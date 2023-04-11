Video Haber AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Bakan Kirişci: "Son dönemde ve seçim beyannamesi özelinde de planlı tarım öne çıkacak" | Video
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Bakan Kirişci:

AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Bakan Kirişci: "Son dönemde ve seçim beyannamesi özelinde de planlı tarım öne çıkacak" | Video

11.04.2023 | 14:26

AK Parti'de gözler artık bugüne çevrilmiş durumda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesini açıklayacak. 23 başlıkta hazırlanan beyannamede, 5 yıllık hedefler ön planda olacak. İnsan hakları, teknoloji, eğitim, tarım, sağlık dikkat çeken başlıklar. Bugün AK Parti seçim kampanyası başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin 600 milletvekili adayını ili il tanıtacak. Gelişmeleri A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün konuğu olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci değerlendirdi.

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