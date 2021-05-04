Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Erdoğdu'nun skandal sözlerine tepki! Yassıada zihniyeti yeniden hortladı | Video
04.05.2021 | 23:21

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Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine tepki gösterdi. Erdoğdu'nun sosyal medyadan yaptığı, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım…" ifadelerine Çelik; "Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

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