Video Haber AK Parti'de ilk metaverse toplantısı gerçekleştirildi! | Video
AK Parti'de ilk metaverse toplantısı gerçekleştirildi! | Video

AK Parti'de ilk metaverse toplantısı gerçekleştirildi! | Video

17.01.2022 | 22:58

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AK Parti'deki ilk metaverse toplantısı, TBMM Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Grup Başkanvekili Ünal, "Bugün biz bu ilk toplantıda kripto varlıklarla ilgili yaptığımız yasal düzenlemenin aynı zamanda bir değerlendirme toplantısını da gerçekleştirdik." derken Ömer İleri ise, "Bu alanın yeni başlayan bir alan ve hızla gelişecek bir alan, birçok sektörü de etkileyecek bir alan olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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