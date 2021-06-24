AK Parti'den İstişare Toplantısı açıklaması! Yeni Anayasa gündeme geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstişare Toplantısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, toplantıda yeni Anayasa konusunun gündeme geldiğini belirtirken Başkan Erdoğan'ın vatandaşla bir arada bulunulması gerektiği sözlerini paylaştı.