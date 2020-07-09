Video Haber Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Gram altın 400 TL sınırında... | Video

Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Gram altın 400 TL sınırında... | Video

Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Gram altın 400 TL sınırında... | Video
09.07.2020 | 10:53

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Altın fiyatları, Dolar-TL kurundaki artışın da etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Türk halkının en çok tercih ettiği yatırım aracı altında "Altın fiyatları ne olacak", "Altın yükselecek mi", "Altın düşecek mi", sorularına yanıt aranıyor. 2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini korona virüs pandemi sürecinde güvenli liman etiketiyle güçlendiren gram altın, dolardaki yatay seyre karşın ons tarafında yaşanan 9 yıllık zirvenin etkisiyle Dün 401 lira ile tarihi rekorunu kırdı. Bugün ise kar satışlarıyla alt tarafta 398 lirayı gören gram altın piyasa açılışı öncesinde yeniden 400 liranın üzerine çıktı. Bu durum akıllara "altında yeni rekor mu geliyor" sorusunu getirdi. Uzmanlar son dönemde yükseliş eğilimini güçlendiren altını mercek altına alarak analiz etti.

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