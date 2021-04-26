Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına İstanbul’da düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nde konuştu. Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. İlişkilerimize ciddi zarar oluşturacağı ortada" dedi.