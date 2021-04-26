Video Haber Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video

Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video

Altun'dan ABD'ye
26.04.2021 | 10:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altun'dan ABD'ye soykırım tepkisi | Video 09:28
Altun'dan ABD'ye "soykırım" tepkisi | Video 26.04.2021 | 10:53
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 02:58
Haşmet Babaoğlu | Psikolojik saldırı ve teyakkuz 26.04.2021 | 09:50
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 02:11
AK Parti, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru | Video 26.04.2021 | 09:32
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 00:11
Bitlis'te ele geçirilen EYP ve top mühimmatı böyle havaya uçuruldu 26.04.2021 | 09:16
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 01:56
İzmir merkezli 62 il ve KKTC'de büyük FETÖ operasyonu: 532 kişi hakkında gözaltı kararı | Video 26.04.2021 | 08:31
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 00:22
THY, dünya Pilotlar Günü'nü unutmadı | Video 26.04.2021 | 02:46
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 01:14
Herkes Thodex kurucusu Fatih Özer'i Tiran'da zannediyordu! Dilek Güngör'den çarpıcı iddia | Video 25.04.2021 | 23:51
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 05:45
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' Tarihçi-Yazar Prof. Dr.Süleyman Kızıltoprak, A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video 04:41
'ABD'nin 1915 hamlesi ne anlama geliyor?' TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı A Haber'de yorumladı | Video 25.04.2021 | 22:15
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 01:01
Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları... | Video 25.04.2021 | 19:51
SON DAKİKA HABERİ: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi | Video 05:01
SON DAKİKA HABERİ: Thodex vurgununda flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'in yakalanması için özel ekip görevlendirildi | Video 25.04.2021 | 19:47
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video 03:31
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında incelemelerde bulundu | Video 25.04.2021 | 19:07
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının azmettiricileri hakim karşısına çıkıyor | Video 02:42
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının "azmettiricileri" hakim karşısına çıkıyor | Video 25.04.2021 | 18:24
Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video 01:42
Eski CHP'li Mehmet Sevigen HDP'nin skandal bildirisine tepki göstererek CHP ve İYİ Parti'ye seslendi! Net tutum alınmalı | Video 25.04.2021 | 18:25
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının azmettiricileri hakim karşısına çıkıyor | Video 03:45
HDP ve PKK için hesap vakti! 6-8 Ekim olaylarının "azmettiricileri" hakim karşısına çıkıyor | Video 25.04.2021 | 18:00
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı | Video 00:40
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun geçmişte Ermeni soykırımı yalanına destek veren konuşmalar yaptığı ortaya çıktı | Video 25.04.2021 | 17:25
MSB “Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi” | Video 00:39
MSB “Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ait çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi” | Video 25.04.2021 | 17:14
Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu: Sözde Soykırım iddiaları yüz yılın iftirasıdır! | Video 10:37
Musevi iş adamı ve analist Doğan Kasadolu: "Sözde Soykırım iddiaları yüz yılın iftirasıdır!" | Video 25.04.2021 | 16:21
Son dakika! MSB duyurdu: Yerle bir edildi! | Video 00:54
Son dakika! MSB duyurdu: "Yerle bir edildi!" | Video 25.04.2021 | 13:55
Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu 00:30
Aksungur SİHA, ilk kez attığı KGK-SİHA-82 ile hedefi başarıyla vurdu 25.04.2021 | 13:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına İstanbul’da düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nde konuştu. Altun, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. İlişkilerimize ciddi zarar oluşturacağı ortada" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA