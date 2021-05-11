Anadolu Ajansı editörü Turgut Alp Boyraz İsrail polisi tarafından bacağından vuruldu! Boyraz o anları A Haber'de anlattı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:02
00:56
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı... O anlar kamerada! | Video 10.05.2021 | 23:32
01:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video 10.05.2021 | 23:11
04:00
00:23
00:55
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın | Video 10.05.2021 | 21:39
01:48
Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video 10.05.2021 | 21:33
01:12
Mescid-i Aksa’daki hasar görüntülendi | Video 10.05.2021 | 21:22
02:42
00:41
01:54
01:36
02:07
01:43
01:27
01:45
06:09
Yavuz Donat | Engelleri kaldıralım 10.05.2021 | 13:49
03:18
Hilal Kaplan | 21.Yüzyılın Selahattin’i ve Kudüs 10.05.2021 | 13:47
02:16
SON DAKİKA: Türkiye'deki 90 Bin camiden Mescid-i Aksa selası 10.05.2021 | 13:21
AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.