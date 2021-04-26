Ankara’da Başkan Erdoğan’ı pilotlar karşıladı | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladı.
Başkan Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya dönüşü esnasında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşılandı. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte pilotları selamlayan Başkan Erdoğan, pilotların Dünya Pilotlar Gününü kutladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.