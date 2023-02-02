Ayhan Zeytinoğlu: "Türk mallarına olan güven ve talebin artmasını hedefliyoruz" | Video
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
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