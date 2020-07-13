Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı bildirildi.