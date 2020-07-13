Video Haber Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video
13.07.2020 | 10:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video 01:49
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı | Video 13.07.2020 | 10:32
Adana'da FETÖ'nün hemşirelerine operasyon: 24 gözaltı | Video 01:08
Adana'da FETÖ'nün hemşirelerine operasyon: 24 gözaltı | Video 13.07.2020 | 09:45
Fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video 00:37
Fedakâr polis, susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi | Video 13.07.2020 | 10:06
Son Dakika Haberi: Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan sel felaketi açıklaması “Anne, baba ve bir çocuğunu... | Video 01:21
Son Dakika Haberi: Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan sel felaketi açıklaması "“Anne, baba ve bir çocuğunu... | Video 13.07.2020 | 09:58
Son dakika : Azerbaycan Ordusu, saldırıda bulunan Ermenistan hedeflerini böyle havaya uçurdu | Video 00:30
Son dakika : Azerbaycan Ordusu, saldırıda bulunan Ermenistan hedeflerini böyle havaya uçurdu | Video 13.07.2020 | 09:48
TRT EBA TV izle! 13 Temmuz 2020 Pazartesi 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (13 Temmuz 2020 Pazartesi) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 13.07.2020 | 07:25
TRT EBA TV izle! 13 Temmuz Pazartesi Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (13 Temmuz Pazartesi) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 13.07.2020 | 07:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli Ayasofya açıklaması | Video 20:18
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli Ayasofya açıklaması | Video 12.07.2020 | 20:58
Son dakika! 12 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 04:20
Son dakika! 12 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı | Video 12.07.2020 | 20:14
Keskin nişancılar Pençe - Kaplan'da göz açtırmıyor | Video 00:30
Keskin nişancılar Pençe - Kaplan'da göz açtırmıyor | Video 12.07.2020 | 18:16
“15 Temmuz Zaferi” dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak | Video 02:22
“15 Temmuz Zaferi” dijital gösterim merkezlerinde yaşatılacak | Video 12.07.2020 | 18:16
Son dakika! Heybeliada muhtarı A Haber'e konuştu | Video 03:24
Son dakika! Heybeliada muhtarı A Haber'e konuştu | Video 12.07.2020 | 18:28
Son dakika: Heybeliada'da orman yangını! Müdahale sürüyor! | Video 03:44
Son dakika: Heybeliada'da orman yangını! Müdahale sürüyor! | Video 12.07.2020 | 18:06
'15 Temmuz Zaferi' dijital gösterim merkezlerinde yaşatılıyor! | Video 02:40
'15 Temmuz Zaferi' dijital gösterim merkezlerinde yaşatılıyor! | Video 12.07.2020 | 17:39
Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video 00:51
Fatsa’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında | Video 12.07.2020 | 17:40
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması | Video 02:42
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'Ayasofya' açıklaması | Video 12.07.2020 | 17:00
Ankara'da yüksek su faturaları gündemde... Yüksek su faturaları yeniden incelenecek | Video 00:57
Ankara'da yüksek su faturaları gündemde... Yüksek su faturaları yeniden incelenecek | Video 12.07.2020 | 17:25
Batalık operasyonunda şaşırtan detay! Emniyet müdürü makam aracını tahsis etmiş | Video 02:00
Batalık operasyonunda şaşırtan detay! Emniyet müdürü makam aracını tahsis etmiş | Video 12.07.2020 | 17:30
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı | Video 01:13
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı | Video 12.07.2020 | 16:56
İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video 00:41
İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video 12.07.2020 | 16:51

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin ise yaralandığı bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA