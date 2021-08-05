Video Haber Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor | Video

Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor | Video

Azerbaycan, yangınlarla mücadele eden Türkiye'ye desteğini sürdürüyor | Video
05.08.2021 | 10:29

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Türkiye’deki orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla 150 kişilik ekip, 40 itfaiye aracı ve BE-200ÇS model 1 amfibi uçak, Türkiye'ye doğru hareket etti.

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Azerbaycan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye yönelik desteğini sürdürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 150 kişilik yangına müdahale ekibi, 40 itfaiye aracı ve 1 amfibi uçak, orman yangınlarıyla mücadeleye eden Türkiye'ye destek için başkent Bakü'den yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 150 kişilik yangına müdahale ekibinin orman yangınlarını söndürmek ve önlemek için Türkiye'ye gönderilmek üzere hazır duruma getirildiği, sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek üzere hareket ettiği bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla yeniden Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye katılmak için gittiklerini belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilisi Cavid Kahramanov, "Dalaman Havalimanı'na gidiyoruz. Bizim ekipler orada bir süredir çalışmalara katılıyor. Teknik sorunlar nedeniyle 1 günlük Azerbaycan'a geri dönmüştük. Uçağın teknik sorunları halledildi ve biz Türkiye'ye gidiyoruz. Yangınlar tamamen söndürülene kadar Türkiye'de kalacağız. İlk istikametimiz Dalaman olacak. Ancak yangının yönünün değişimine göre görev yerimizi değişebiliriz. Uçağımız 20-25 saniye içinde 12 ton su alıyor. Alınan su 50 metre yükseklikten yangın olan araziye doğru püskürtülüyor. Bu uçağın verimliliği çok etkili" dedi.

Azerbaycan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek amacıyla 30 Temmuz'da 100, 31 Temmuz'da ise 247 kişilik yangına müdahale ekibi, 54 itfaiye aracı ve 1 helikopter göndermişti.

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