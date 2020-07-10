Babasının forsuyla kuralları çiğnedi | Video
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Daha önce evinde verdiği partide erkek dansöz oynatmasıyla gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, bu kez siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dikkat çeken görüntülerde, Türkkan’ın yasaları çiğnediği görüldü.