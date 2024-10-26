Bahçeli: Türk ve Kürdün birbirini sevmesi farzdır

Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşan Devlet Bahçeli, "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için hem tarih hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" dedi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli; "PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerine yer verdi.