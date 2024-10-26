Bahçeli: Türk ve Kürdün birbirini sevmesi farzdır
Ziya Gökalp Sempozyumu'nda konuşan Devlet Bahçeli, "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için hem tarih hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" dedi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeli; "PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. PKK, Türk'ün de Kürt'ün de hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
46:05
Bahçeli: Türk ve Kürdün birbirini sevmesi farzdır 26.10.2024 | 15:14
06:15
01:01
Aydın’da terör örgütü propagandası yapan şahıslara operasyon! 26.10.2024 | 08:35
11:21
Gölbaşı'dan özel Harekat timlerinin TUSAŞ'a gidiş anı kamerada 25.10.2024 | 18:32
21:15
İçişleri Bakanı Yerlikaya "TUSAŞ'ta rehine olayı yaşanmadı" 25.10.2024 | 17:19
01:43
01:24
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "Erdoğan" paylaşımı 25.10.2024 | 16:42
26:34
02:52
Haluk Görgün: Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz 25.10.2024 | 12:40
25:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi dönüşü açıklama 25.10.2024 | 11:29
00:42
Bitlis merkezli terör operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı 25.10.2024 | 11:27
00:49
SON DAKİKA | 120 terör hedefi böyle imha edildi! 25.10.2024 | 10:24
00:45
02:50
SİHA'larımız vurmaya devam ediyor! Kamışlı kentindeki patlama anı kamerada 25.10.2024 | 09:17
01:20
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi 25.10.2024 | 01:51
00:52
Gizli bölmede 377 sentetik hap ele geçirildi 24.10.2024 | 23:46
00:18
DEAŞ ve El Nusra Bağlantılı isimler geri gönderme merkezine teslim edildi 24.10.2024 | 20:09
04:03
01:04
01:54
Selçuk Bayraktar "Milletimize başsağlığı diliyorum" 24.10.2024 | 17:25