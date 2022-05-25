Bakan Akar sınır hattında "Operasyonu başarıyla tamamlayacak, kilidi kapatacağız" | Video
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Irak'ın kuzeyinde 5 Mehmetçik'i şehit eden terörist grubuna mağarada operasyon gerçekleştirildi. Dün kıstırılan teröristler ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Akar, sınırdan takip ettiği operasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık." dedi.