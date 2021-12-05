Bakan Akar'dan Katar'da önemli mesajlar | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Akar, "Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir. Yapılan çalışmalar sonucu bu konudaki seviye yükseldi, inşallah önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır." dedi.