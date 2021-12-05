Video Haber Bakan Akar'dan Katar'da önemli mesajlar | Video
Bakan Akar'dan Katar'da önemli mesajlar | Video

Bakan Akar'dan Katar'da önemli mesajlar | Video

05.12.2021 | 20:45

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Bakan Akar, "Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir. Yapılan çalışmalar sonucu bu konudaki seviye yükseldi, inşallah önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır." dedi.

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