Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü | Video
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar” temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerindeki "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Taşkent'te Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.