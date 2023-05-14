Bakan Çavuşoğlu oyunu kullandı | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu memleketi Antalya’nın Alanya İlçesinde kullandı. Bakan Çavuşoğlu oy kullanacağı sandığın bulunduğu Türkler Mahallesi Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu’na saat 10.00’da eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi. Partililer ve Antalya Milletvekili Adayı eski Süper Lig Hakemi Kuddusi Müftüoğlu’nun karşıladığı Mevlüt Çavuşoğlu, 2333 Nolu sandıkta oyunu eşi Hülya Çavuşoğlu ile kabinlere girerek kullandı.
ZARFA ZOR SIĞDI
Oy pusulasını zarfa yerleştirmekte zorluk çektiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle siyasi partilerin olduğu yani milletvekili seçimlerinin olduğu liste çok uzundu. Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste baya uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir" diye konuştu.
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