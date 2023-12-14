Video Haber Bakan Kacır: "İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024’te uzaya gidecek" | Video
Bakan Kacır:

Bakan Kacır: "İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 9 Ocak 2024’te uzaya gidecek" | Video

14.12.2023 | 12:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapacak ilk Tük Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı’nın 9 Ocak 2024’te uzaya gideceğini açıkladı.

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Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024'te gerçekleşecek. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

GÖREV ARMASINDA 100. YIL VE TÜRK DEVLETLERİ VURGUSU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezeravcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi. Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor.

13 FARKLI DENEY YAPACAK
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

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