Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Özer, Ordu’da yol temel atma programında konuştu | Video 30.04.2023 | 15:41 Karadeniz Bölgesi’nin yıllardır beklediği projelerden biri olan 94 kilometre uzunluğundaki Ünye-Akkuş-Niksar Yolu için temel atma töreni düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ordu İç Anadolu'ya ve tüm Türkiye'ye bağlayacak önemli bir alternatif yol olan 94 kilometre uzunluğundaki projede temel atma töreni düzenlendi. 3 buçuk milyon metreküp toprak hareketinin olduğu, 78 bin metreküp beton imalatının yapılacağı yolda 4 bin 210 ton betonarme demiri kullanılacak. Yol, 570 bin ton temel ve alt temel imalatı, nihayetinde 320 bin ton sıcak karışım imalatı ile yapılacak.

"TÜRKİYE GENELİNDE 2002 YILI ÖNCESİ TOPLAM TÜNEL UZUNLUĞUMUZ 50 KİLOMETREYDİ, ŞUANDA TAM 720 KİLOMETRE"

Ünye ilçesi Catalpınar Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'de eser ve hizmet fırtınası artarak, son 21 yıldır devam ediyor. Türkiye'de hayal edilen pek çok şey artık hayalden gerçeğe dönüşüyor. Çok çalışacağız, sonuçta milletimiz kazanıyor, Türkiye kazanıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girmiş Türkiye için koşmaya devam edeceğiz. Bizim için Karadeniz bir başka. Ordu bambaşka, Ordu için ne yapsak azdır ve yapmaya devam edeceğiz. Sadece Ulaştırma Bakanlığı Ordu'da 45 milyar TL'lik yatırım yaptı. Şuanda da sadece Karayolları Genel Müdürlüğü Ordu'da 20 tane projede ve toplam maliyeti 20 milyar TL olan projelerimizde yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Sadece Ordu Çevre Yolumuzda tam 24 kilometrelik yolumuzun 9 buçuk kilometresi tünel. Şuan işin yüzde 70'inden fazlasını da bitirdik, sonucunda Ordu büyüyecek ve Ordu ile birlikte Türkiye büyüyecek. Türkiye genelinde 2002 yılı öncesi toplam tünel uzunluğumuz 50 kilometreydi, şuanda tam 720 kilometre tünel işletmede. 220 kilometre tünel inşaatında da çalışmalar devam ediyor" dedi.

"ZAMANINDA BİZİ TERÖR OLAYLARIYLA MEŞGUL ETTİLER"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geçen yıllarda terör olaylarıyla meşgul edilerek yatırımların yapılmadığını belirterek, "Zamanında terörle bizi çok meşgul etiler ve biz yatırımlara bakamadık ama Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Cumhur İttifakı'nın güçlü liderliği sayesinde Türkiye terör belasını başından defetmiştir. Ama bakıyoruz Türkiye düşmanları ve Türkiye'nin önüne taş koymak isteyenlerin hepsi karşımızdaki ittifakta birleşmişler. Biz tekrar geri dönemeyip bedel ödeyemeyiz. Bu işin sağcısı ve solcusu yok, bu vatan öyle kazanılmadı. Huzur ve güven ortamı kolay elde edilmedi, onun için bunun kıymetini bileceğiz. Bu 21 yıllık istikrar sürecinin artarak devam etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE 21 YILDIR TARİH YAZIYOR"

Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar ile zamandan ve yakıttan tasarruflar sağlandığını ifade ederek, yapılan yollar sayesinde trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını, her yıl 13 bin 100 vatandaşın kaza nedeniyle hayatını kaybetmediğini aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ünye-Akkuş-Niksar Yolumuz 94 kilometre uzunluğunda. İnşallah bu kadar bitirdiğimiz projelerimizin yanında bu bir şey değil, başladık mı bitiririz. Ayrıca bu yolun Niksar-Tokat kanadında da hummalı bir çalışma var, orası da en kısa zamanda bitecek. Tabi Kuzey-Güney aksında önemli bir lojistik koridor imkanı sağlayacak. Ayrıca Doğu-Batı aksında Pekin'den Londra'ya kadar uzanan bir koridor, Türkiye'de 21 yıldır bir tarih yazılıyor. Bugün Hint Okyanusu'ndan, Basra Körfezi'nden Türkiye üzerinden Kafkaslara, Akdeniz'e ve Karadeniz'e bağlantılardan bahsediyoruz. Türkiye artık büyük düşünüyor. Dünyanın artık neresinde bir olay ve sorun varsa danışılan ve görüşü alınan bir ülke haline geldik. Rusya-Ukrayna savaşı 1 yılı aşkın vaziyettir dönüşüyor. Burada barış gelecekse de bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olacak. Savaşan devletler ile görüşen tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnşallah 14 Mayıs büyük bir fırsattır ve önümüz daha da açılacaktır. Ordu olarak bize vereceğiniz güçlü destek, Mahmut hocama vereceğiniz güçlü destek bizim Ankara'daki yürüyüşümüzü değiştirecektir arkadaşlar. Bu desteğiniz bölgemize kalkınma olarak gelişme olarak dönecektir" dedi.

"TÜRKİYE 21 YILDIR 50-60 YIL GECİKME İLE HER TÜRLÜ HİZMETE KAVUŞTUĞU BİR DÖNEME TANIKLIK EDİYOR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programda yaptığı konuşmada, "Samsun Ordu ve Trabzon artık el ele büyüyecek. Samsun'da kıymetli Bakanımız Mehmet Muş var, Ordu'da ben varım ve Trabzon'da da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız var. İnşallah Doğu Karadeniz, yatırımlarıyla, hizmetleriyle bambaşka olacak. Türkiye'nin rekabet edebilirliğinde çok daha üst seviyelere gelecek. Son 21 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bambaşka bir hikaye ve tarih yazıyor. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, enerjiye ve savunma sanayine kadar her alanda vatandaşlarımızın 50-60 yıl gecikme ile her türlü hizmete kavuştuğu bir döneme tekabül ediyor" ifadelerine yer verdi.

Programda Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer de birer konuşma gerçekleştirdi.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile birlikte temel atma töreni gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, hep birlikte butonlara basarak bu tarihi günün ilk betonunu döktüler.